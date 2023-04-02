前警長 收受利益囚年半 須交還50萬賄款

前警長收受親戚50萬元，以協助對方一名有財務糾紛的商人朋友，就被滋擾追債之事立案。涉案前警長及後被落案起訴公職人員接受利益罪於區域法院受審，於上月被暫委法官陳永豪裁定罪成，押後至昨日接受判刑。法官判處被告監禁18個月，並指被告過往雖有正面品格，但不能忽略他身為警員理應知法但卻犯法，打擊市民對警隊的信心及期望，故必須判監。法官亦頒布「復還令」，被告須向港府交出該50萬元涉款。

促同袍將滋擾事件交「O記」 53歲被告李鴻發被裁定罪成的控罪指，他身為公職人員，即香港警務處警長，約於2019年7月5日在香港無合法權限或合理辯解，從麥智元接受50萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為他協助黃君游（又名Sam WONG）與香港警務處間辦理往來事務的誘因或報酬，即協助或曾經協助黃在一項收債事宜的調查。控罪提到的麥智元為被告嫂嫂的弟弟，黃君游則是麥的朋友。控方案情指，黃君游聲稱被人滋擾追債，曾舉報但警方沒有立案。被告於是向同袍提起此案，要求將之交予「O記」處理，並託任職懲教署的兄長查核涉事疑犯的入獄紀錄。被告事後從麥智元獲得50萬元，後於2020年3月19日被停職。

瞞負債呃貸款 賭外圍革職 法官判刑指，被告過往服務警隊多年，屢獲嘉獎，曾經屬警隊精英，被告的報告亦分外正面。不過法官指不能忽略被告知法犯法，並利用自己身份犯案，因此必須判監。不過考慮到本案被告的行為，罪責比一般收取利益後包庇罪犯或通風報信的案件輕，故以監禁24個月作量刑起點。考慮到被告過往對警隊的貢獻、及所受的精神困擾而減刑6個月，將刑期減至18個月。

資料顯示，本案已非被告首次因金錢而惹官非，被告在2021年初已因承認向俗稱「遮仔會」的警察儲蓄互助社隱瞞負債，騙取45萬港元貸款，以及投注外圍，而被判處240小時社會服務令，至同年11月遭革職。案件編號：DCCC 688/2021