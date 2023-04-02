店內偷拍裙底 中年漢落網

【本報訊】上周五晚上近7時，執法部門接獲一名男子報案，指其21歲女友在屯門屯仁街一間店舖內，懷疑遭人用手提電話偷拍裙底。執法人員接報到達現場，經初步調查之後，以涉嫌窺淫罪，拘捕一名姓莊（35歲）的男子，並把他帶走扣查。