4月2日(日)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月02日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
店內偷拍裙底 中年漢落網
【本報訊】上周五晚上近7時，執法部門接獲一名男子報案，指其21歲女友在屯門屯仁街一間店舖內，懷疑遭人用手提電話偷拍裙底。執法人員接報到達現場，經初步調查之後，以涉嫌窺淫罪，拘捕一名姓莊（35歲）的男子，並把他帶走扣查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230402-0402_00176_228/店內偷拍裙底--中年漢落網
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc