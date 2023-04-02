酒店房藏值5800萬海洛英 拘3男女最細17歲

【本報訊】執法部門早前根據情報及經調查後，於上周五下午掩至尖沙咀一酒店進行打擊毒品行動，期間目睹一名形迹可疑女子離開目標房間，遂即時上前截查，並在房內再發現另外兩名男女。人員經仔細搜查房間後，在當中兩個行李篋內搜獲200磚、共重約63公斤的懷疑海洛英，估計市值約5,800萬元，遂以涉嫌「販毒」拘捕3人（17至20歲）。

被捕人士分別報稱無業、售貨員及運輸工人，他們稍後會被暫控合共一項「販毒」罪；其中一名20歲女子亦會被落案起訴一項「容許處所作非法販運危險藥物」罪，案件明日在九龍城裁判法院提堂。

頻繁轉房避偵查 調查人員表示，販毒集團租用酒店房間作毒品儲存倉，藉由短期租約頻繁轉房，企圖避過偵查，當中更以「搵快錢」形式，利誘一名17歲少女參與販毒活動。執法部門相信，今次行動已瓦解一個由黑幫操控的販毒集團，堵截一批毒品流入市場，現正追查毒品來源、去向及幕後操控者，不排除有更多人被捕。