蘭桂坊酒吧變戰場 玻璃樽橫飛3傷

逾10漢爭吵不休 除衫騷肌掀毆鬥 過往不時發生毆鬥、有「人間妖域」之稱的中環蘭桂坊，在本港治安不靖下，群魔亂舞更加肆無忌憚，儼如淪為「三不管」地帶。昨日周末凌晨，上址一間酒吧疑有酒客爭執，雙方糾黨結集10多人叫囂指罵，未幾失控致酒樽及雜物亂飛，混亂間有人跌倒更遭踐踏。執法人員趕至設法控制場面，惟有人態度囂張未予理會，亂象擾攘多時始告平息。事件中有3人受傷，參與打鬥者疑有黑幫分子，惟暫時無人被捕。

事發於昨日凌晨3時許，地點位於德己立街55號一間酒吧內，當時酒吧內顧客如鯽，在強勁音樂下各人暢飲「吹水」，享受踏入周末的愉悅氣氛。據了解，當時有酒客從洗手間折返酒吧時，懷疑被他人亂丟的玻璃樽擊中，該酒客即時怒火中燒，擸起酒樽勢要「討回公道」。雙方鬧得不可開交之際，各自呼朋喚友「開拖」，轉瞬間兩批大漢高聲叫囂互有推撞，部分人更受酒精影響下，帶醉揮拳出腳，甚至「撻朵」自稱黑幫成員，其他酒客眼見場面失控，慌忙四散走避。

酒客慌亂滑倒 慘遭踐踏 據現場片段顯示，雙方「開拖」之際，酒吧內的音樂聲不斷，在紅紅綠綠的強力射燈照射下，依稀見到酒吧中央人頭攢動，當中10多名大漢互有動作，同時有人拋擲雜物或從後「飛樽」，另有人擸起酒樽自衞，不時作勢施襲。期間，一名男子逞一時之勇，曾經脫衣「騷肌」擺手勢挑釁，卻反被遠處飛來的雜物擊中倒地，繼而遭對方多人拳打腳踢，俯伏在地良久未能站起。

混亂間，該酒吧曾經透過廣播，呼籲在場人士保持冷靜，惟多人打至「㷫起」只當「耳邊風」，吧台職員及酒客見狀為了自身安全，紛紛尋找物件遮掩及蹲下，以免遭受池魚之殃，惟場內酒水遍地，據悉有酒客在慌亂間不慎滑倒，結果慘遭踐踏。

執法人員於接報後數分鐘趕至，隨即要求店方開燈，同時安排無關人士離場，至於毆鬥雙方疑因「殺得眼紅」，少數人持續互擲雜物，人員見狀分頭阻攔，擾攘一番始能勉強控制亂局。在滿地玻璃碎、餐具及血漬的酒吧內，人員發現3名男子額頭受傷淌血，當中包括兩名分別姓余（23歲）及姓黃（25歲）本地人，以及一名28歲波蘭籍男子，他們聲稱互不認識，俱清醒由救護車送院治理。人員經初步調查後，把案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，暫時無人被捕。