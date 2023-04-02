專家教路：客廳有對流窗可降溫

【本報訊】天文台最近曾稱氣候變化導致全球暖化，料本港全年氣溫升高以及夏季氣溫偏高的情況會持續，在如「石屎森林」的香港居住，高溫的日子在居所內如何住得更舒服，中文大學建築學院姚連生建築學教授吳恩融早前就做了一項相關研究及提供意見讓市民參考。

九龍城區晚間酷熱風險高 根據研究發現，吳恩融指現時九龍城區的晚間酷熱風險較高，如彩虹、深水埗、黃大仙、土瓜灣，甚至天水圍、屯門、荃灣、中西區或灣仔等區域，日夜酷熱風險都屬於較高或甚高水平；若想住得舒適，吳就提醒市民在選擇居所時要注意單位本身的設計和屋苑的周邊環境是否合適，如以英國能源效益指標，房屋的窗戶、牆身等情況都為需注意的細節。

吳舉例指，可留意單位的客廳是否有對流窗，因可以加強通風，夏季屋內會較為涼快；如果客廳對角線各有一扇的對流窗設計，會較互相靠近呈「L」狀的設計更利於通風。對於現時不少新樓盤都採用了落地大玻璃窗的設計，以景觀開揚、增加室內採光作為賣點，惟吳指出其實會令室內更熱，夏天需要冷氣降溫的時間更多，電費飆升。

而居所附近的環境亦重要，例如主要通道要有上蓋，或是屋苑有蓋平台，可減少外出暴曬的風險；而若附近有公園，綠化植被及有人工水景，如水池噴泉等，亦可令環境降溫。而吳恩融建議在家中放置溫度計和濕度計，當室內溫度和濕度過高，特別是夜晚，就要開風扇或抽濕機，有助室內更舒適。