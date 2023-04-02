會員出租年卡 迪士尼報案究責

【本報訊】內地有網民在社交平台分享本港旅遊攻略，更向他人「租用」香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會員年票，從而節省入場費。貼文引起港人熱議，香港迪士尼樂園日前針對事件向所有會員發出電郵，提醒上述行為可能構成香港法例下的詐騙行為，如發現有人違規將會報案；同時如有關進場人士無法核實其會員身份，將會拒絕對方入園或取消其會員資格。

指違法者判罰款監禁 迪士尼發出的電郵指出，注意到近日有「奇妙處處通」會員卡在各種社交媒體平台上「出租」的情況，正非常嚴肅地處理事件，並積極地與執法部門合作跟進任何懷疑欺詐或違法行為個案。迪士尼強調，有關行為不管是買家及賣家，雙方均可能被追究刑事責任。有關執法部門已於近日成功起訴一些違法人士，後者獲判處罰款至監禁不等之刑責，提醒市民切勿租借主題樂園年卡以避免犯下任何詐騙行為。

電郵中又提到，香港迪士尼樂園已就上述情況作出有關措施來應對，如工作人員認為無法核實有關人士的身份、年齡或其使用會員卡或會員優惠的資格，園方可拒絕該名人士進入樂園，或拒絕向該名人士提供會員優惠。同時，如發現會員卡被會員以外的任何人士使用以進入樂園或兌換優惠，或用於商業或其他未經授權的目的，園方亦可取消或沒收個人會員卡及其相關會籍，並不會退款及作出任何賠償。