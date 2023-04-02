足病診療學 視覺矯正學 海外培訓資助4‧10截止申請

【本報訊】本港一直欠缺「足病診療學」及「視覺矯正學」認可培訓課程，為應付服務需求，醫院管理局自2005年起推出「海外培訓資助計劃」，不定期保送有志學生到海外留學，以培訓專職醫療人才，過去5年已保送18名足病診療師和11名視覺矯正師至英國培訓。23/24年度培訓計劃現已接受申請，今年度將保送到北安普頓大學及利物浦大學留學，下周一（10日）截止。

畢業須於醫管局工作5年 醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅表示，資助計劃每期各分別提供約兩至3個名額，透過全額資助形式，保送學生到海外留學修讀相關學士課程。學生成功修畢課程後，可入職駐院足病診療師或駐院視覺矯正師，但須承諾於局內服務至少5年，至於新入職的薪酬，為醫管局一般職系薪級表的第13點，即2.95萬元，並會隨着年資，最高可跳至23點的4.78萬元。

潘續指，資歷要求方面，不同學歷的申請人均會被考慮取錄，包括已修畢與醫療衞生、工程或理科相關課程學士者，以及已完成文憑試的學生。其中欲報讀足病診療學士課程者，文憑試中至少須有一科理科科目考獲第4級或以上；視覺矯正學士課程則要求學生於文憑試中有4科包括英文、數學及一科理科科目，考獲第4級或以上成績，其中一科更須考獲至少第5級。

陳卓晞在2019年參加計劃，修畢後現為伊利沙伯醫院的駐院足病診療師。在大學時修讀生物的她憶述，2017年畢業後曾從事秘書兩年，不過每日工作僅對住大量文件，認為「幫唔到人」；她同時眼見很多港人都有腳病困擾，如糖尿病等，基於想幫人解決問題的心，因此參與計劃，透過運用在英國學到的知識，回饋社會。