5800億元明日大嶼 需分20年支付

【本報訊】明日大嶼交椅洲人工島填海方案造價逾千億，向來廣受爭議。早前有環保團體和專家質疑政府嚴重低估造價，參考政府近期工程等因素，料造價最終或可高達近9,000億元，遠高於政府去年最新估算的5,800億元。發展局局長甯漢豪昨日表示，以目前對人工島的估算開支來計算，分20年只需每年付300億元，屬政府可負擔水平。

政府稱可負擔水平 甯漢豪表示，北部都會區料需時20年完成，香港難以消耗時間等候，故不會等北部都會區完成後再推展交椅洲人工島項目。至於人工島的開支負擔，她解釋，不論北部都會區或人工島，工程均是分階段進行，故開支會長時間攤分，而人工島目前估算開支為5,800億元，以本港未來每年工程總額3,000億元而言，分20年每年付300億元仍處於政府可負擔水平。

她又提到，人工島預計會填海1,000公頃，而參考近年機場三跑工程及東涌新市鎮填海800公頃，當時工程同時間進行，物料等開支並無因為需求增加而飆升。

政府預料人工島賣地收入有7,500億元，數字是參考啟德新發展區去年的住宅地價，及中環灣仔的商業樓面地價得出，故即使地價近期處於低位，但本港經濟不會長期低迷。