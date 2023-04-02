申請前甄別洋狀 省法庭資源

【本報訊】政府早前表明將會盡快修訂《法律執業者條例》，處理好沒有本地全面執業資格的海外律師參與處理涉及《港區國安法》案件的問題。有港府官員昨日在電台節目表示，過往海外律師參與案件時制度相對寬鬆，並無考慮國家安全因素，修訂條例是希望補充以前沒有處理的問題。本港一向較其他普通法地區開放，故不宜一刀切禁止所有海外律師參與國安案件，而要考慮個別案件的情況，若特首平衡各種因素後，認為對國安無不利影響，就可容許海外律師參與。

官員指非一刀切禁參與國安案 當局建議中加入「申請前甄別程序」，海外律師要先取得行政長官發出的「准許進行申請通知書」，才可正式向法院提交申請，之後要再由特首發出證明書，才能參與案件。該官員指出，初步甄選時，行政長官只是視乎基本資料，判斷有沒有實質機會獲批，並非最終決定。至於取得「特首證明書」的程序，需要向法庭入稟，再經由特首處理，若申請並無理據，就可篩走無可能成功的個案，毋須浪費法庭資源。

壹傳媒黎智英獲法院批准聘用英國御用大律師Tim Owen為涉違反《港區國安法》案件抗辯，政府終極上訴失敗。全國人大常務委員會其後就《港區國安法》第14條和第47條作出解釋後，政府早前指會積極研究修訂《法律執業者條例》，而修訂《法律執業者條例》或變相推翻黎智英准聘英御狀的判決。