美發表《香港政策法》 港府斥污衊抹黑

【本報訊】政府昨日就美國發表的2023年《香港政策法》報告內對香港落實經完善的選舉制度和《港區國安法》，以及本港法治和人權等情況的信口雌黃和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。

政府發言人表示，強烈不滿和堅決反對美國通過所謂2023年《香港政策法》報告，對「一國兩制」成功實踐下的香港肆意詆毀和政治攻擊。香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在「一國兩制」下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。美國重施故技，一再通過所謂年度報告，對香港各方面情況發表以政治凌駕法治、顛倒是非的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。