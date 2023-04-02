高才通批逾萬宗 人才清單擬擴充

政府近年積極「搶人才」、「搶企業」，於去年年底推出「高端人才通行證計劃」，即「高才通」，以吸納高收入人才和全球百強大學畢業生來港發展。勞工及福利局局長孫玉菡表示，自計劃推出約兩個半月以來，已接獲逾1.7萬份申請，超過一萬份已批核，其中不少人已取得簽證，也有部分人已抵港。另外，當局正檢討計劃內的「人才清單」，考慮或擴大範圍，料未來一、兩個月推出。

孫玉菡昨日出席活動致詞時表示，「高才通」推出約兩個半月，共接獲超過1.7萬宗申請，其中逾一萬宗已獲批。至於獲批人士當中，不少人經已取得簽證，甚或有部分人經已抵港，他相信，他們之中不少人會選擇投身創新企業，為香港的經濟增長增添動力。

孫玉菡又說，有關部門正在檢討及擴大計劃內的「人才清單」範圍，預料在未來一、兩個月將推出全新的人才清單，為企業招攬人才時提供更多便利。他續指，本港目前的「人才清單」包括了13種行業，而企業在聘請這方面的海外人才時，並不需要證明於本地出現招聘困難。

年中設實體香港人才服務窗口 孫玉菡日前重申，政府非常歡迎外來人才來港作長遠發展，會主動接觸他們，並提供支援。勞福局正籌備在今年年中設立實體的「香港人才服務窗口」，其中一項重點工作是為外來人才提供便利和協助，包括支援他們來港後的定居、求職，甚或與潛在僱主建立業務聯繫，以及子女求學等需要，以鼓勵他們繼續留港發展。

來自北京的80後藝術家任哲，是獲批人士之一。他畢業於北京清華大學美術學院，獲雕塑系學士及碩士學位，以雕塑聞名，其中佇立中環交易廣場的雕塑《雲端》，便是出自他雙手。他日前來港接受訪問時表示，香港是亞洲一個很開放和國際化的城市，認為可從這裏把中國文化傳播到世界各地，又指香港有很多美術館、博物館，生活非常方便，有意長留生活。