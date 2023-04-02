「黑的」濫收車資 兩司機斷正

【本報訊】執法人員為打擊「的士濫收車資」及「非法載客取酬」，於今年3月採取一連串行動，透過派員喬裝乘客，於不同時段在各個遊客區黑點，乘坐懷疑違法的士或貨車前往港島目的地，期間共拘捕兩名的士司機及3名貨車司機，並扣留5輛的士作進一步檢驗。

行動中，有的士司機就合理車資約50元的車程，索價約3倍、即150元車資，該兩名的士司機（35及40歲），涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」、「沒有撥動的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」被捕。

5的士涉殘缺或改裝 此外，執法部門發現有司機在的士載客繁忙時間，進行非法載客取酬活動。人員透過手機應用程式租用客貨車，惟司機無視人員沒有攜帶貨物，收取其200元接載至目的地。人員經初步調查後，相信該客貨車並沒有由運輸署發出的出租汽車許可證，遂以涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」，拘捕3名司機（35至55歲）。

另外，香港國際七人欖球賽於上周五在香港大球場開鑼，執法部門在會場一帶打擊的士違例，期間發現5輛的士涉嫌殘缺或改裝，包括車胎胎紋不足、安全帶回彈力欠妥及干擾的士咪錶等，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，有關的士已被拖走作進一步檢驗，所有被捕司機其後已獲准保釋候查。