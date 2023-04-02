無障礙的士量少價高 輪椅人士無奈逼公交

政府欠規管 縱容濫收費 現時無障礙交通工具雖然愈見普及，但殘疾人士外出仍困難重重。關注殘疾人士權益組織自強協會昨日公布一項調查，發現逾八成殘疾人士曾希望乘搭無障礙的士卻因車費昂貴而未能選搭。有輪椅使用者更指，每當肩周炎發作需要覆診時，亦因車費昂貴需忍痛使用公共交通工具就診。該會指現時供輪椅直接上落的無障礙的士數目極少，間接造成費用高昂，政府卻未有規管相關收費，倡當局補貼輪椅人士相關開支，並制訂政策普及無障礙的士。

自強協會聯同香港中文大學社工系學生於3月進行問卷調查，以了解殘疾人士日常出行時使用無障礙的士的情況，共收集到259位殘疾人士回應，大部分為使用輪椅逾10年的長期輪椅使用者，當中有近55%為電動輪椅使用者，其餘為手推輪椅使用者。

逾九成受訪者盼獲資助 調查發現，受訪者普遍不滿現時無障礙的士的使用情況，包括88%曾擬乘坐的受訪者最終因某些原因未能成功乘搭，有84.5%指不滿現時的收費水平，更有91%受訪者認為政府應補貼輪椅使用者電召的士的額外開支。

自強協會中心主任吳恩兒指出，有近半受訪者每月收入最多只有5,000元，不少正領取傷殘津貼或綜援，未能應付高昂的無障礙的士車費及額外的120元預約費用。其中，輪椅使用照顧者張女士表示，家住天水圍，有時需要帶兒子到大口環覆診，若乘搭的士車費已需300多元，加上120元預約費，令經濟負擔加重，因此大部分時間只會乘搭公共交通工具。

促制訂政策及趨普及化 而輪椅使用者張嘉星為大腦痙攣患者，他表示受坐姿不良影響，肩周炎不時復發，需要定期到荃灣就診，乘搭無障礙的士才能點對點到達目的地，無奈現時車費昂貴，有時他需要忍痛乘搭公共交通工具，亦增加了額外的生活開支。

自強協會促政府訂立政策方向，要所有新引入的士均須為無障礙的士；參考換環保車的政策，為更換無障礙的士提供補貼以鼓勵公司引入無障礙的士。吳恩兒續指，對輪椅使用者來說，的士屬於必需品，惟根據2015年數據顯示，全港有9萬名輪椅使用者，全港有兩萬架的士，當中只有80多架無障礙的士，有必要增加相關的士數量。組織亦建議政府補貼無障礙的士的燃油開支以減低額外預約收費。