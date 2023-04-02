醫健：罕罕而談：病以罕為貴？

俗語有云：物以罕為貴。其實疾病也是以罕見為「貴」，但不是「珍貴」，而是「昂貴」。貴在哪裏？

首先是漠視罕病問題的代價貴。根據港大醫療團隊於2018年發表的研究報告，香港有1.5%的人口（約111,000人）患上罕見疾病，即每67人中有一人患罕病。一人患罕病，全家受困擾。有不少罕病會導致殘障，使患者喪失自理和工作能力，其他家庭成員或會因為需要照顧病患者而辭去工作或轉為兼職。家庭收入減少，對社會福利的需求便會增多。此外，香港人口老化問題日益嚴重，就業人口持續減少，勞動力成本逐步上升，最終或會削弱香港長遠的競爭力。

其次是藥費貴。罕見疾病，顧名思義是患者人數極少的疾病。因為患者人數少，罕病藥物的使用者自然也少，故較少藥廠願意投資，價格便更高。加上世界貿易組織於1994年通過《與貿易有關的知識產權協議》，藥廠自行研發的原廠藥一般享有20年專利權保護，導致藥物定價昂貴，一年藥費可高達數十萬至數百萬元。如無政府的幫助，一般家庭豈可承擔？

香港罕見疾病聯盟會長曾建平