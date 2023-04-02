醫健：齒生有你：港首研家庭口腔健康推廣 改善孕婦牙周健康 防幼童蛀牙

香港大學牙醫學院「以家庭為中心的口腔健康推廣對促進香港幼童口腔健康的成效」的研究項目獲香港大學早前頒發研究成果獎（Research Output Prize）。該項目旨在改善孕婦的牙周健康，預防糖酸性細菌如鏈球菌（Streptococcus Mutans，簡稱S.Mutans）從母體傳染嬰兒，並幫助家長建立合適的幼童餵食習慣及口腔衞生習慣，以減少早期兒童蛀牙（Early Childhood Caries，簡稱ECC）的風險。

ECC是學齡前兒童中最普遍的健康問題之一，會影響幼童身體健康和心理社交狀態。然而，香港父母在維護幼童良好口腔健康方面的實踐並不理想。孕婦在產前檢查時通常只收到有關口腔健康的小冊子，政府也沒有為學齡前幼童提供有組織的牙科保健服務。

目前世界衞生組織和國際牙科學界普遍認同：要預防ECC，產前階段乃提供口腔健康教育資訊的最佳時機。

有見及此，由香港大學牙醫學院牙齒公共衞生王春美教授帶領的研究團隊進行了一項以家庭為中心包括初次懷孕婦女、其丈夫和嬰兒的口腔健康推廣計劃的隨機對照試驗（RCT）。在本研究中，新手父母在懷孕早期即接受個體化的口腔健康行為指導干預，並在孕晚期和嬰幼兒乳牙萌出期強化健康教育。此乃香港首個以家庭干預並以新手父母及嬰兒口腔健康為重點的臨床RCT。

孕期起指導 結果鼓舞 該研究的創新之處在於從懷孕期開始，通過測量母親及不同時期嬰幼兒S. Mutans的數量，評估它與口腔健康之間的關聯。結果令人鼓舞，與常規僅提供衞生署口腔健康資訊小冊子相比較，干預組中三歲幼兒的ECC患病率是對照組的五分之一 （4.4％對比21.2％），口腔S.Mutans也相應較少。從懷孕早期開始接受個體化的口腔健康行為指導的父母更能建立良好的餵養和刷牙習慣，減少幼兒蛀牙風險。

此外，牙齒萌出期間使用木糖醇或氟化物牙膏，以及在餵養方面的變化（母乳VS奶粉；從液體食物轉為固體食物等）對口腔微生物的多樣性和演化的影響尚未獲得太多資訊。研究團隊正在確定影響口腔微生物環境的飲食和其他因素，這對制訂口腔健康宣傳策略上有很大幫助。

香港大學牙醫學院臨床研究中心