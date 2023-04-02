30名器官移植健兒 將赴珀斯出戰

【本報訊】疫情令各項大型賽事暫停。30名器官移植健兒靜待3年，將前往澳洲珀斯出戰世界移植運動會。香港移植運動協會昨日在誓師大會表示，今次出戰是第8次參加世界移植運動會，過往均獲得驕人成績，今屆隊伍全隊53人，共參加128項比賽。30位運動員有心、肺、肝、腎和骨髓移植的康復者，有人移植後可以做體操和跳舞，亦有人骨髓移植後才發掘運動天分。

第8次參加世界移植運動會 香港移植運動協會主席黃炎華表示，該會會員共參加了8屆世界移植運動會，包括2021年在疫情期間的「全球5公里網上跑」，該會由約40人的隊伍參加，各自進行比賽，突破疫情限制，以個人努力完成比賽，當中不少運動員更首次參賽就獲得獎牌。

該會創會榮譽會長周嘉歡指出，運動員過去已經走遍5大洲，過去7屆共派出186人次的移植運動員，共取得68金牌、51銀牌、90銅牌，共209個獎牌的驕人成績。

周嘉歡表示，今屆隊伍全隊53人，包括30位運動員，14位家屬和9位醫護、物理治療師和攝錄義工。運動員最年輕的29歲，最年長的76歲；最短的移植了一年，最長的移植了32年，他們參加乒乓球、羽毛球、保齡球、法式滾球、草地滾球、高爾夫球、田徑和飛鏢8大類運動，一共128項比賽，平均每人參賽4.3項。

誓師大會有5位器官移植健兒分享故事，曾患心衰竭的林杏萍，當年連步行都有困難，移植後可以做體操和跳舞。肺衰竭的霍惠霞曾要使用氧氣及呼吸機，現在已可以做運動。腎移植的陳國坪，當年要洗腎，現已換腎32年，更出席過7屆世界移植運動會，其中3屆全球挑戰10億步，亦名列前茅。76歲曾患肝癌的何鉅華換肝10多年，是第4次參賽。骨髓移植的湯豔萍曾受化療之苦，不沾運動，但在骨髓移植後才發掘運動天分，第一次參加世界移植運動會已經奪得銅牌。