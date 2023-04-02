4‧20起非高風險者 打加強劑需自費

【本報訊】政府日前公布本月20日起，除高風險人士外，非優先組別市民如欲接種超過疫苗接種計劃指明的加強劑，即第4針及第5針，需參照季節性流感疫苗的安排，自費到私營市場接種。承辦社區疫苗接種站服務之一的醫療集團總監郭寶賢認為，近期接種站每日接種不足100劑，估計接種市民暫不會明顯增加。

郭續指，近期平均每日只有幾個人接種，反應一般，相信因內地自去年底確診人數增加後，疫苗接種需求大減。

因應專家建議，年屆50歲包括院舍長者、18至49歲有長期病患的成年人；6個月大或以上免疫力弱的人士；孕婦及醫護為高風險人士，均屬優先組別，應在確診或對上一針相隔半年後打加強針。故他們可在今年內免費打額外加強劑；至於年滿6個月而不屬於優先組別者，若他們未曾確診，仍可免費打齊3針。

港府衞生官員昨表示，本地新冠感染控制已到達新的模式、新的階段；對於高危群組方面，在本月20日起政府會繼續提供新冠疫苗接種服務；但非高危群組則可決定前往私營醫療機構接種加強劑，收費則由私營機構決定。