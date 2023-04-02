撤口罩令滿月 孔繁毅料疫情將微彈

孔繁毅

【本報訊】本港新冠疫情緩和，口罩令亦已解除滿一個月。政府專家顧問孔繁毅昨日表示，料本港6、7月疫情會有輕微反彈，幸好現時新冠病毒傳播風險低，大部分市民曾經確診，社會混合免疫屏障高，市民毋須過分擔心。不過他提醒，自港府撤銷口罩令後，感染其他上呼吸病毒的風險變高，包括流感和合胞病毒，加上市民無接種流感疫苗，令相關個案大增，部分長者及長期病患者更屬重症個案，但相信不會有大規模爆發。

指世衞或短期內下調評級 孔繁毅提到，沒想過2003年沙士後會出現大規模及嚴重的傳染病爆發，認為過去疫情爆發為一個「幾大嘅教訓」，反映香港醫療系統有不足，例如應對緊急狀況、照顧長者等方面可做得更好。他又引述消息稱，世衞或在短期內下降大流行及緊急情況的評級。

新冠疫苗方面，衞生防護中心轄下聯合科學委員會建議，5類高風險群組人士，不論以往曾打多少針疫苗，都應在確診或對上一針相隔半年後打加強針。孔形容，相關建議屬有彈性，曾中招的康復者宜在今年冬前打加強針，未感染者也亦應在夠期打針後盡快接種；健康兒童及青少年屬低風險，他亦建議若兒童外遊可考慮打加強劑，他預料委員會將於疫苗效用到期後再有更新接種建議。

現時香港回復疫前狀況，除口罩後防疫放鬆，孔稱，其他上呼吸道疾病活躍，包括流感、副流感及合胞病毒的活躍，尤其合胞病毒暫無疫苗，而整體在醫院見到流感患者增多，也有合胞病毒患者，但市民對該些病毒的免疫力卻不如新冠高。

孔補充，港大正分析滅活（即科興）二價疫苗數據，冀下半年可提供予市民接種；至於港大噴鼻式疫苗亦已完成第二期臨床測試，希望下半年可在港註冊使用。