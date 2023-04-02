74歲翁 針後同日亡 第2宗獲賠200萬

解剖指涉速發嚴重過敏及心臟病 再有接種新冠疫苗後死亡的市民獲賠償。繼去年5月出現首宗針後亡個案賠償200萬元，涉及一名66歲婦人打復必泰死亡後，政府近日更新的文件顯示，截至今年2月底，由政府撥款10億元成立的疫苗異常事件保障基金，再增加一宗死亡賠償，涉一名74歲男子，他前年11月接種首針復必泰後同日離世，獲疫苗基金賠200萬元。經全面解剖後顯示，死因屬速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病，委員會認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。

由衞生署成立的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會表示，該名74歲男子於2021年11月打第1針復必泰疫苗後，於同日離世，初步解剖發現有冠心病。根據全面解剖報告，解剖所顯示的死亡原因看來是速發嚴重過敏反應及缺血性心臟病。而根據所得資料，死者針後觀察期間並無感到不適，且在搶救時並無速發嚴重過敏反應的病徵。

未確立與疫苗因果關係 此外，死者缺血性心臟病的情況非常嚴重，被視為是促成死亡的重要情況。故委員會認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。

保障基金共接1296申請 由去年12月23日至今年2月，基金錄得62宗新增申請，當中9宗為死亡、53宗為傷害個案，暫只有多27宗獲批保障金。連同以上死亡個案，基金暫時共為兩宗獲批的針後亡個案賠400萬元，另外為累計456宗傷害個案，包括速發嚴重過敏反應、住院治療、面癱、心肌炎或心包炎等病例，發放逾1.102億元，意味兩種個案合共的賠償總額終於達撥款的一成，當中少於一半的個案成功獲賠償。

而截至今年2月底，港人已接種共約2,070萬劑新冠疫苗，保障基金也累計接獲1,296宗申請，專家委員會完成共889宗個案的因果關係評估，其中505宗評定為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，384宗評定為「與所接種疫苗無關」或「不可分類」。另文件提到，上述申請及審批概覽文件，資料將會由每月，改為每季更新。