高鐵全面重啟 早班長途車一票難求

【本報訊】高鐵昨起全面重啟列車服務，不少旅客清晨攜同大包細包行李到場等候乘搭高鐵回內地，根據顯示早上大部分長途列車的車票已售罄。一行5人回汕尾的石小姐表示，自封關以來4年未回鄉，對於今日終可與家人回去探望親人，心情相當興奮。她續稱，因由香港直達往汕尾的車票一票難求，所以選擇了由香港往深圳北，再轉車回汕尾。惟由於小朋友要上學，打算會在汕尾逗留一周便回港。

復活節出行高峰 提早辦理出入境 現場亦有不少是旅行團旅客正等待出發，其中一行6人的謝先生參加了旅行社4天團到桂林玩樂，他稱疫情前不時回內地旅行，惟已3年以上未回內地，指現時已復常，有時間會再計劃回內地旅行。

港鐵發言人表示，未來數天是復活節出行高峰期，呼籲乘客預留足夠時間辦理出入境手續，並於出發前確認已填妥內地要求的電子健康申報及儲存截圖紀錄。

高鐵已開通跨省列車，直達北京、長沙、杭州、上海及武漢等城市，並新增常平、惠州北、河源東、贛州西及勝芳5個站點。正值復活節長假期前夕，料市民的需求增加，每日列車班次亦將增至164班，大致回復至疫情前水平；而港鐵早前預計，今日有逾3萬名乘客乘搭高鐵離港，會在車站安排逾百名人手。