人手不足航點多 航空業客運挑戰

【本報訊】本港的航空交通復甦，下周更迎來復活節長假期的客運挑戰，截至去年底，有超過120家航空公司提供航班往來香港與全球約150個航點，航點數目約為疫情前的70%。因應市場需求，愈來愈多外國航空公司復辦直航往來香港航線，內地航線方面，首都機場剛公布的夏航季計劃顯示，每日飛港澳台地區的航線平均達43班，較上一季增加超過150%。

運輸及物流局局長林世雄稱，香港航空業復甦最大挑戰是人手問題，政府正與機管局及業界保持合作和溝通，機管局已完成新一輪機場人力調查，正綜合業界意見及檢視相關調查結果，探討不同方案的可行性，政府期望今年稍後制訂措施推動航空業人力資源的可持續發展。

港府派8萬張機票吸客 他相信不少市民準備離港度假，當局已要求各公共交通營辦商在西九龍站及各個口岸的主要車站、碼頭等加派人手協助乘客，適時更新資訊。至於政府的「你好，香港！」全球宣傳活動，上月開始經相關航空公司的渠道送出約50萬張機票，當中80,000張機票由本月下旬開始分階段送贈予大灣區居民，相信會進一步刺激客運量。