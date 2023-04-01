院舍中介齊吸血 剋扣外勞食水深

勞工處監管不力，變相縱容護老中心長期剝削內地輸入勞工。各位，其實呢個問題存在已久，據一份立法會文件顯示，私營院舍僱主一向以極低工資聘請本地員工，加上工時甚長，每天工作12小時，致使本地招聘困難係預期之內，但對於內地輸入外勞，因部門監管不力，又變相縱容護老中心長期剝削內地輸入勞工。

呢個問題存在已久，至今依然未解決，可見問題嚴重。港產官僚唔嗲唔吊，咁多年嚟都冇落實政策去解決和監管。有論者指外勞留港追討所需嘅成本甚高，司法程序需時頗長，譬如食住費用問題往往令佢哋容易放棄追討，又如僱主往往手握重要證據，如打卡紀錄、支薪簽收紀錄等，副本不會給予外勞，亦不會呈上法庭，以致外勞難以舉證如何被剝削，反映外勞來港搵食嘅悲哀！

呢嗱！有曾於院舍任職嘅事主尋日向工會及政府相關部門反映，指自己先向內地中介公司支付近1.5萬元人仔中介費，來港就職院舍時，每月再需向院舍支付逾3,000港元勞務費，每日工作12個鐘，額外加班費每小時只有30蚊，甚至因尋求協助而被解僱。每日工作咁長時間，仲要加班，而且只得雞碎咁多，連最低工資都冇！有議員就話，從個案可見院舍與中介機構一齊「吸血」，食水之深令人咋舌！未見官先打30大板，肯定影響本地勞工待遇，難道政府真係冇辦法？

大家不妨睇吓琴姐嘅個案，就知有幾唔合理。佢來港後合約月薪14,150個大洋，來港前已被院舍以「勞務費」名義剋扣每月3,150元薪金，因此實際到手人工只有11,000元。她又透露，院舍透過先帶員工開戶口，提款卡由院舍保管，再由院舍每月以現金支付已剋扣嘅月薪。呢招真係毒，唔知嘅以為出足糧，誰知已被剋扣起3,000多個大洋，都真係好過去搶！

仲有更離譜嘅事，琴姐每天超時工作，更會被要求做一些不屬護理員範疇嘅工作，好似洗廁所、洗廚房、派藥及餵奶等，其上司喺得悉琴姐要向工會及政府投訴後就解僱佢，仲要求佢刪除聊天紀錄，拉入房唔准佢發訊息，又話畀一皮嘢佢叫佢離港。阿哥，用到如此下三濫手法，同黑社會惡形惡相嚇人已相去不遠！

議員就話琴姐個案並非單獨案例，咁即係反映當局巡查、監管不力，建議政府設立匿名舉報制度及外勞人力管理部門，專門監察聘用程序。香港號稱文明社會、法治之都，竟然有吸血鬼如此剝削外勞，而且院舍中介都咁狼，正一食人唔𦧲骨！咁多年嚟依然「僱主有違法，政府冇辦法」，講出去香港呢個國際大都會都好羞家啫！