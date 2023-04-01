笑看天下：美式民主 一味虛偽

美國入侵伊拉克20周年之際，美國日前舉行第二屆「民主峰會」，由美國、南韓、荷蘭、哥斯達黎加及贊比亞共同主辦，有121位國家與地區領導人獲邀參與，大部分領導人以視訊連線方式參與，北約成員國土耳其及匈牙利不獲邀請。白宮強調是以支持民主、人權、法治及新聞自由來決定邀請甚麼國家。

不過，近期民主狀況受到質疑嘅以色列和印度，卻獲得邀請。以色列推動備受爭議嘅司法改革，改變法官遴選標準，賦予政府無限大權力，引發國內嘅反政府浪潮，總理內塔尼亞胡僅押後審議而冇撤回改革法案，加上擴建巴勒斯坦殖民區等政策，被認為侵犯人權，但美國總統拜登仍然覺得以色列係強大民主國家，形容以國大規模示威係內部激烈嘅辯論。政客眼中嘅民主，像美國，向來恃住「誰大誰惡誰正確」！

「民主意味着不干預，民主不能通過制裁或者武力強加，民主不能輸出。民主的基礎是在共存的前提下進行對話。」呢幾句係前年喺美國舉行嘅首屆「民主峰會」上，阿根廷總統費爾南德斯喺線上嘅發言，雖然冇指名美國，卻句句衝着美國，讓華府十分尷尬。「民主」的本意，簡言之，就是人民當家作主。選擇怎樣嘅國家治理方式，是各國民眾自己嘅事。

諷刺嘅係，美國偏要強行替別人作主，按照佢嘅定義將世界劃分為所謂「民主陣營」和「不民主陣營」。這本身不是最大嘅不民主嗎？難怪連美媒網站也有文章直斥拜登嘅「民主峰會」虛偽至極。有論者認為，西方古典自由主義以「不信」為核心，它不信神權、君權、英雄等，就在這樣的不信中，自由、人權和民主始能誕生。到了21世紀，要找新的不信對象，就是不信政客嘅說話！