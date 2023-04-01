強詞有理：全球去美元

對美元霸權來說，最近發生的幾件事恍如晴天霹靂，反映全球去美元化步伐明顯加快，形勢愈來愈不妙。其一，中國和巴西達成協議，雙方貿易改用本幣交易，放棄以美元作為結算貨幣。其二，中國完成首單以人民幣結算的液化天然氣採購交易，天然氣來自海灣合作委員會成員國阿聯酋。其三，東盟10國正商討在貿易和金融交易中放棄美元和歐元等貨幣，轉而使用本地區貨幣進行結算。不利消息接二連三，老美能不焦慮？

中國和巴西分別是亞洲和拉丁美洲最大經濟體，而且同為金磚成員國，去年雙方貿易總額高達1,500億美元，如今共同推動去美元化，震撼性不言而喻。兩大經濟體合作成功，無疑將起到帶頭和示範作用，跟隨的國家勢必愈來愈多。例如另一個南美國家阿根廷，早就打算推動本幣結算，相信很快就會跟進。更何況，中國與俄羅斯、伊朗、巴基斯坦和印尼等國早就有類似的貿易結算安排。

至於中國完成首單以人民幣結算的液化天然氣採購交易，更是具歷史性意義。中方去年向中東國家提議以人民幣結算石油和天然氣貿易，很快就見到成果，這是突破，也是開始，意味着人民幣向國際化邁出一大步，也意味着石油美元體系正走向崩解。沙特財長日前指當地經濟很快不需要再依賴石油美元，顯然是成竹在胸。

除了中東地區開始捨棄石油美元，東盟10國也正全力推動去美元化。東盟是中國最大貿易夥伴，去年雙方貿易額達到6.52萬億元人民幣，將近上萬億美元的規模，一旦改用本幣結算，對美元霸權無疑是沉重打擊。印尼總統維多多呼籲政府機關使用自家銀行發行的信用卡，不要再依賴西方的支付系統，既是吸取了俄羅斯的教訓，也是大勢所趨。

在此之前，國際上去美元化的呼聲並不強烈，甚至被認為天方夜譚。但自從俄羅斯作出成功示範，愈來愈多國家起而倣效，加上中俄聯手推動，儼然形成一場前所未有的去美元化浪潮，絕非美國所能阻止。實際上，各國爭相去美元化，正是美國自己一手造成。老美自恃擁有美元霸權，不僅肆意收割全球，而且動不動就對別國揮舞制裁大棒，早已引起國際社會普遍反感。尤其對中俄毫無底線的打壓，以及最近美國銀行紛紛爆雷，更是令各國對美元資產深懷戒心。