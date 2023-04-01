龍吟虎嘯：中美意識形態戰今昔

這場中美國運之戰、世紀之戰的前沿陣地是在意識形態領域，是中國特色社會主義與霸權資本主義的政治理念、思想文化、價值觀再次展開了激烈的鬥爭。

對此，從特朗普政府發起貿易戰時就講到明了，就打出了意識形態、價值觀鬥爭的旗號。到拜登執政，更是把意識形態、價值觀交鋒，當成了反共反華、遏制中國的行動綱領。拜登鼓吹召開了所謂「民主峰會」，搜羅全球「民主盟友」，在意識形態領域向中國發動進攻，以此打輿論戰、宣傳戰，醜化中國、妖魔化中國、抹黑中國，把自己標榜成「正義之師」，把中國誣衊、誹謗成「邪惡力量」，這種手法從馬克思100多年前發表《共產黨宣言》他們就使用了。

到了蘇聯革命成功，建立了世界上第一個社會主義國家；到了二次大戰建立了社會主義陣營；到了中國革命成功，摸索建設中國特色社會主義、改革開放，向世界展現了資本主義以外並超越資本主義的社會文明進步、國家走強、人民生活水平大幅提高的發展模式和道路，皆一直貫穿着和美國西方在意識形態領域的鬥爭。

美國和西方之所以要在意識形態領域下那麼大的氣力，是因為這是資本主義試圖戰勝社會主義，永保其主導世界「最低成本」的方法。他們曾多次用戰爭、武裝干涉打倒乃至消滅社會主義都不成功，於是他們改用了「和平演變」、「顏色革命」，在社會主義國家和共產黨內尋找培植代理人下手，成功搞垮了蘇聯和東歐陣營。不過，他們當然知道這不僅是意識形態博弈之功，與意識形態配合作戰的有經濟圍困、封鎖、制裁和軍事威脅，有「利益誘騙」，這樣才能培養出一群「軟骨頭」和「利欲熏心」的叛徒，充當他們的代理人、代言人。

在革命年代，共產黨的革命宣傳、意識形態戰鬥力很強，在「蘇東波」時期曾經低落變弱。現在中國崛起了，中國特色社會主義的「四個自信」和戰鬥力正在變得更強。