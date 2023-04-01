坦言集：打擊台獨

對付台獨，不可能等待台灣政局自行變化。台獨利用政府資源洗腦，外加美國、日本、西方的輿論與教育顛倒事實，製造無知與政治謬誤思想，台灣社會不可能突然大徹大悟，知道台獨不可能，認識大中華復興也是台灣社會的復興。幾十年由黨外到民進黨，以至眾多的台獨組織與團體，台灣不可能沒有外力介入便可走回原狀或統一，外力的作用反而是驅使台灣社會更走往台獨。即使台灣內部明智之士，以及求發展的年輕一輩，包括海外留學的，留在台灣，不可能在台獨的環境裏扭轉政治形勢。台灣之不獨，便只能依靠大陸的干預。

一是圍堵。外交圍堵早已推行，但只能減其外交關係，在美國的扶植下還有不小的活動空間。依賴經貿的發展仍可支撐台獨政治，特別是大陸以商統台的戰略，享有大陸政策優惠與跨境供應鏈的優勢而使台灣經濟與台商企業均可同步擴張，帶來經濟好景，協助台灣政權穩定。無論是台商或台灣政權，在賺大陸錢之餘還是傾向台獨，更把從大陸賺取的利潤直接資助台灣政治勢力反中和台獨化。

要清除這些支持台獨化的台商和施經濟壓力於台灣政權，便不能採收買台商、照顧台灣經濟的策略，反而是倣效美國和西方，把經貿政策武器化，把有台獨行動的台商企業驅逐出大陸，阻止它們在大陸建立跨境供應鏈。對台優惠政策仍可保留，卻只限於支持統一或至少反對台獨的台商，並且在經貿政策方面，排斥對台的進出口，抑制對台的資金和企業合作，以經濟壓縮台灣的發展來打擊台獨政權。

台灣財政緊絀便難以大購美國軍火，美國和日本要動用資金投入台灣才可支撐台獨勢力，使它們支持台獨也要付出成本。台灣現時財政負債嚴重，內部消費收入不佳，美國擠壓台積電等當地的半導體行業，大陸在經濟同時施加壓力，當可使台灣經濟加重困難，並轉化為對台獨政權的打擊。

二是挖肉抽空。重心是吸納台灣的人才和年輕一代，這也符合當今全球爭奪人才的情況。大陸可對台灣最好幾間大學的畢業生招手，讓大陸正爭奪人才激烈的地方政府放手把優惠政策針對台灣人才。台灣年輕人早已以赴大陸工作為個人發展首選，大陸政府統戰台商改為爭奪台灣人才，對台灣經濟與政治的衝擊影響與作用會更大。