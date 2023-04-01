政情：大灣區考察日子形式未定 議員詐型

今個月第3個禮拜，立法會議員就會上大灣區考察，係疫情後立法會最大嘅考察活動，之不過，確實考察日子以及形式未定，尋日喺內務委員會上有唔少議員都對是次考察表達「擔憂」。

議員狄志遠指今次考察未有具體時間，對議員們未來嘅工作安排造成困擾，佢提到今次考察由特首帶隊，層次咁高，期望屆時唔止係影影相、打吓招呼，而係可以啟動香港同大灣區合作，例如退休人士到大灣區安老嘅安排。議員張欣宇都對考察日期表示關注，仲詢問能否夠喺24號之前完結。內會主席就話察悉，不過日子都係要等相關方面做最後通報，而暫時可以公開嘅資料得咁多。

葉劉質疑考察費點計 議員葉劉淑儀亦詢問是否要出席全個行程，考察費用點計？內會主席就話會計入各個議員自己嘅外訪開支。疫情幾年，大家由於冇得北上，回鄉證可能都過晒期，作為旅遊業界嘅議員姚柏良臨走前就「溫馨提示」，着大家快啲續領回鄉證，內會主席都話立法會秘書處係冇回鄉證快隊，所以議員們都要自己盡快去辦手續啦。