政情：停𨋢多行樓梯 陳克勤話強心肺

受到立法會大樓擴建工程嘅影響，3部俗稱「議員電梯」嘅升降機將於今日起暫停使用約8個月，以進行增建另一部𨋢、以及加建樓層至14樓。為疏導人流，同埋減輕大樓內餘下4部電梯嘅擠迫情況，議員陳克勤早前喺行管會會議上，建議開放後樓梯供大家使用。立法會秘書處尋日起於大樓走廊張貼告示，提醒大家可以使用大樓嘅後樓梯，仲附帶唔少卡通公仔同健康嘅標語，鼓勵大家「多行幾步」。

陳克勤話要親身實踐「行多啲，健康啲！」自己往返辦公室同會議室多數選擇行樓梯，藉此多做運動，況且「一層減5卡，心肺功能加」。佢又提醒各位議員，打鐘時間係冇加長到㗎。一旦響鐘，並非身處會議廳嘅議員投票要小心啦。而標語都好貼心，註明前往一樓或二樓會議室大概要行幾多步、以及需時幾耐，提醒議員留意時間！

秘書處整有趣標語指示牌 主席梁君彥就話，雖然停𨋢難免會對議員、職員等大樓使用者引起不便。不過，行管會認為可藉此機會鼓勵大家多行樓梯。尋日佢就同秘書長陳維安身體力行，一齊起步行多幾層。而秘書處亦別出心裁，設計多款輕鬆有趣標語同指示牌。樓梯亦已打掃乾淨，通風良好，相信大家都會行得開心又放心咁話。梁仲話更希望行樓梯可成為議會文化喎，正所謂「行樓梯，強心肺，人人都畀like」！

此外，為確保升降機工程符合消防安全，今日消防處亦到大樓視察，而額外防火措施已準備就緒。梁留意到，議員樓層嘅部分議員房間門口旁邊，亦已加添滅火筒，期望升降機工程可及早順利完成。