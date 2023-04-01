政情：張婉婷風波中續任電影發展局副主席

曾執導紀錄片《給十九歲的我》的張婉婷，尋日獲再度委任電影發展局副主席，而主席就繼續係王英偉，政府同日仲公布電影發展局成員名單。其中擔任副主席的張婉婷，早前因作品涉及私隱問題曾惹爭議，引起滿城風雨。

公映《給十九歲的我》惹爭議 紀錄片嘅兩位女主角，之前接二連三公開講曾經表明唔同意公開放映，所以張婉婷最後宣布有關影片暫停公映。涉事嘅英華女學校亦係校網發聲明，稱有關嘅電影帶來負面影響，並與張婉婷及校董會達成共識，暫停公映，畀各方有時間釐清問題，商討合適嘅處理方法。之後呢部紀錄片入圍金像獎獲得「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳剪接」3項提名，校方曾發聲明表示會退出「最佳電影」提名，亦唔會提供影片給大會，而最佳導演及最佳剪接兩獎就保留候選資格。

電影發展局嘅工作電影業發展的政策和措施，包括提升港產片製作、人才培訓、開拓市場及拓展觀眾群，向文化體育及旅遊局局長提供意見，而新一屆委員的任期為兩年，由今日至2025年3月31日。