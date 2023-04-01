身有酒氣 過路婦捱的士撞

【本報訊】昨日清晨5時許，一名姓唐（49歲）婦人，在灣仔駱克道近灣仔消防局後門對開橫過馬路期間，一輛的士懷疑收掣不及把她撞倒，姓張（56歲）的士司機赫見發生意外，慌忙報案求助。救護員接報趕至，發現唐婦腰部受傷，即場替其敷治包紮後，再由救護車送院治理。的士司機沒有受傷，留在現場協助調查。執法人員封鎖現場，並就意外原因及經過展開調查。據悉，事發時該名婦人疑身有酒氣。

此外，昨日上午10時許，一名姓陳（54歲）男子駕駛七人車，沿青葵公路往機場方向行駛，當駛至荔枝角公園對開時懷疑失控，與一輛由姓麥（66歲）男子駕駛的士相撞，七人車繼而反彈至鄰線，再撼撞另一輛由姓岑（77歲）男子駕駛之的士。麥男之的士車尾嚴重毀爛，七人車則右邊車頭損毀。意外中，七人車一名姓潘（34歲）男乘客頭部受傷流血，需由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，至於意外原因有待調查。

另的士自炒撞壆翻側 約3小時後，一輛的士沿赤鱲角南路往東涌方向行駛，當駛至機場櫻花園對開，懷疑失控撞向路中石壆，繼而向左翻側橫亘路中。姓陳（44歲）的哥頭及肩部痛楚，自行爬出車廂待援。救護員接報趕至，發現傷者清醒，隨即由救護車把他送院治理，意外原因有待調查。