司機哮喘病發 綠Van撼欄9人傷

尖沙咀往天水圍 深宵屯門公路失事 昨日一輛載客通宵專線小巴，凌晨駛經屯門公路近安定邨期間，六旬司機疑因哮喘病發，小巴突然失控，猛撼路中防撞鐵欄。小巴車頭及擋風玻璃嚴重毀爛，司機與8名男女乘客同告受傷，同須送院治理。另外，荃灣一輛七人車，在前晚途經一個彎位時，懷疑失控撼撞另一輛七人車，被撞車輛失控剷上行人路，一名女途人走避不及，被夾困在車輛與牆身之間，意外中共4人受傷，初步不排除有人看錯交通燈號肇禍。

昨日凌晨3時許，一輛由尖沙咀開往天水圍的通宵專線小巴，沿屯門公路往屯門方向行駛，當駛至近安定邨對開一分岔位時，小巴突然失控，撞向路中風琴式防撞欄後，繼而衝前約20米始告停下，有途經駕駛人士赫見發生意外，隨即協助報案。

消防處接報後，調派多輛救護車趕至救援，意外中姓謝（64歲）小巴司機及6男兩女乘客（30至40歲）受傷，救護員在場替他們敷治包紮後，再由救護車送往屯門醫院治理。執法人員封鎖現場，小巴車頭擋風玻璃碎裂，車頭嚴重毀爛。消息指，小巴司機疑因哮喘病發導致車輛失控，惟真正意外原因及經過仍有待執法人員作進一步調查。受事件影響，現場交通一度受阻。

七人車被撞剷路 女途人夾牆重創 另外，前晚7時許，一輛白色七人車與一輛深色七人車，懷疑收掣不及在永順街與怡康街交界相撞，白色七人車繼而失控剷上行人路，撞向一間學校外牆，一名姓潘（23歲）女途人走避不及，慘被夾在車頭與牆壁之間，多名途人見狀協助報案。救援人員接報趕至，利用工具救出女途人，她清醒惟手腳骨折，隨即由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。深色七人車姓黃（39歲）女司機及車上一對姓何（8及9歲）女童均報稱不適，需由救護車送往仁濟醫院治理。至於白色七人車姓李（45歲）男司機沒有受傷，留在現場協助調查。

執法人員封鎖現場，涉事兩輛七人車的車頭均嚴重損毀，兩車其後由拖車拖走扣驗，至於意外原因及經過則有待進一步調查。據了解，現場事發路口設有「孭仔燈」，懷疑有人沿永順街行駛時看錯交通燈號，結果錯誤右轉導致意外。