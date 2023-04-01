呃房貸囚18月 前警司上訴駁回

【本報訊】退休警司被指於在職期間訛稱名下物業屬自住，騙取政府購屋貸款及銀行按揭貸款共近600萬元。他去年在區院被裁定欺詐罪成，被判入獄18個月。他雖已服刑完畢，但昨天仍向高院申請許可，望就定罪提出上訴。不過其申請被上訴庭即場拒絕，3名法官表示會另定日子頒發書面判決理據。

瞞買樓放租 騙597萬元 本案上訴申請人龍少泉於1986年加入警隊，案發期間為總督察，去年5月退休時為警司。他被控於2016年9月29日至11月30日期間，根據政府購屋貸款計劃向庫務署申請貸款時，虛假地表示將交付一個愉景灣空置單位，沒有向庫務署申報他與該單位當時租客已簽訂租約，詐騙而誘使庫務署向他發放約207萬元貸款。他另被指向滙豐銀行申請按揭貸款時，虛假地表示上述單位將由其父母居住，及將於交易完成時取得空置單位，沒有通知滙豐他已簽訂上述租約，詐騙而誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬元。

上訴方的主要申請理據，是指申請人在原審時得不到公平審訊。上訴方大律師指，原審時控方在結案陳詞階段才提及，上訴人向庫務署申報時並無呈交涉案物業的附加買賣合約，令辯方沒法作盤問。該份合約有列明，買賣雙方同意，交付單位時租客可留在單位，上訴人在完成買賣時仍享有空置管有權。不過上訴庭法官就指出，辯方可在結案陳詞時申請重啟證供並作盤問，但他們並無這樣做。案件編號：CACC 279/2021