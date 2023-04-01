簽風水文件 借錢 按樓 商人求頒令協議無效

指誤信前世欠債 法事後遭索還600萬 篤信命理的商人稱被風水師誤導，欺騙他簽署借款及物業二按協議試圖斂財，於前天入稟高院要求法庭頒令有關文件無效。商人稱該風水師指他前世欠下巨款，需吸收福氣，指示他到律師樓簽署「風水文件」，假裝向風水師借款600萬元，並將其物業做二按。風水師稱有關文件在做法事後會燒毀，但商人其後發現風水師不但食言，還拿文件提出民事訴訟要他「還錢」。商人現要求法庭聲明該兩份協議無法律效力，風水師亦無權要他還款。

本案原告李浩良，被告李振邦Bruce（兩人姓名俱為譯音）。入稟狀指被告除自稱是風水師外，亦稱是功夫師傅及商人，而原告則是元朗碧豪苑二期一間獨立屋連兩個車位的業主。原告稱與其妻子早於2016年認識被告，被告會為兩人提供風水意見，兩人亦很信任被告，從不質疑其說話並順從其意見，不論公司業務或投資事宜等，均會聽從被告的風水意見。被告亦會代兩人處理物業及資產等，兩人亦與被告共同投資武術學校。

稱風水師食言 無燒毀文件 原告指在2020年1月，被告向原告稱他前世欠下巨債，並影響今世福氣，遂叫他向有福氣人士借錢以吸收福氣，而該名人士正是被告。被告指示原告與他簽訂借款協議及按揭貸款的「風水文件」並進行法事，法事後文件會被燒毀，協議亦不會真正執行，被告亦不會向原告借出任何款項。原告指因他篤信風水，故同意安排。

同年2月原告到律師樓簽署「風水文件」，指稱用碧豪苑物業做二按。原告發現兩份文件的金額分別為600萬元及800萬元，被告解釋因「6」和「8」為原告的風水幸運號碼，故刻意有此安排。原告稱他並沒有該些文件的副本，亦一直以為文件會燒毀，並不知道被告在土地註冊處登記該按揭。

而被告在2022年更入稟高院展開按揭訴訟，要求原告「還款」。原告現要求法庭宣布該些「風水文件」無效，以及頒令撤銷按揭。案件編號：HCA 493/2023