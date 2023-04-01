2月零售銷貨價值 按年升三成

【本報訊】政府統計處最新公布，今年2月零售總銷貨價值為331億元，按年升31.3%；同期零售業總銷貨數量則按年升29.6%。撇除農曆新年錯月影響，今年首兩個月零售總銷貨價值升17.3%；期內零售業總銷貨數量則升15.5%。零售業代表指，2月增幅看似驚人，主因是去年同期基數極低，預料4月增幅收窄，市道重返疫情前水平料需時9個月至超過一年。

按類別分析，今年首兩個月銷貨價值最高是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年升62.6%；其次為其他未分類消費品，升13.7%；電器及其他未分類耐用消費品升11.4%；食品、酒類飲品及煙草升0.1%；服裝升47.4%；百貨公司貨品升10.4%；藥物及化妝品升22.4%；汽車及汽車零件升49.3%；燃料升14.1%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升40.4%；中藥升51.1%；書報、文具及禮品升45.2%；以及眼鏡店升53.2%。相反，同期內超級市場貨品按年跌13.5%；家具及固定裝置亦跌8.5%。

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，2月升幅顯著的零售類別，主要是去年同期因第5波疫情爆發而虧損嚴重，比較基數極低下出現反彈。他指，中港2月初起全面通關以來，尖沙咀、上水、太子等港鐵沿線商區復甦較快，但強調整體市道仍未重返疫情前水平。

港人湧出遊 4月增幅料收窄 協會主席謝邱安儀預測，3月份零售業升幅有望介乎單位數至雙位數，4月份升幅將收窄。她指，本地零售市場仍然疲弱，擔憂下月復活節長假期港人傾向外遊，減少本地消費，而本月16日政府發放3,000元消費券，刺激經濟作用不如以往。人手方面，她指零售業目前人手較疫情前少約3萬人，有商界反映短缺影響店舖運作或擴張等，籲政府放寬輸入外勞應涵蓋零售業。

政府表示，隨着消費氣氛繼續改善及訪港旅客人數大幅回升，零售業總銷貨價值在2月按年急升，去年比較基數低亦是部分原因。展望未來零售業表現將繼續受惠於個人消費及入境旅遊復甦。