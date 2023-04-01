吸血中介院舍串通 剋扣人工剝削外勞

巧立勞務費每月扣錢 加班時薪遜最低工資 院舍長期鬧人手荒，原以為招募外勞可解決人手問題，惟內地來港務工人士卻聲稱遭院舍嚴重剝削，長遠可能影響外勞來港勞工意欲。有曾於院舍任職的事主昨日向工會及政府相關部門反映，指自己先向內地中介公司支付近1.5萬元人民幣中介費，來港就職院舍時每月再需向院舍支付逾3,000港元勞務費，每日工作12小時，額外加班費每小時也只有30元，甚至因尋求協助而被解僱。議員陸頌雄及郭偉强指，從個案可見院舍與中介機構一齊「吸血」，不止剝削外勞，亦會影響本地勞工的待遇。

院舍「保管」出糧提款卡 事主琴姐表示來港後合約月薪約14,150元，來港前已向朋友借錢支付中介公司人民幣14,800的中介費。她指自己被院舍以「勞務費」名義剋扣每月3,150元的薪金，因此實際上每月到手薪金只有11,000元。她又透露，院舍透過先帶員工開設支付薪金的戶口，提款卡由院舍保管，再由院舍每個月以現金支付的方法給付月薪剋扣人工。除此之外，琴姐每天超時工作，更會被要求做一些不屬護理員範疇之內的工作，如洗廁所、洗廚房、派藥及餵奶等，其上司在得悉琴姐要向工會及政府投訴後便解僱琴姐，及要求她刪除聊天紀錄、拉入房間不允許發訊息，又指會支付她一萬元並要求離港，惟琴姐不接受。

議員籲設專責部門監管 議員郭偉强指，中介公司及院舍猶如「吸血團夥」，而琴姐的個案並非單獨案例，可見當局巡查力度、監管不力，建議政府可以倣效新加坡的做法，由專責部門負責監察整個聘用非本地僱員的過程、手續、費用等問題，以及嚴厲打擊回扣、非法輸入勞務、虛報工資、非法僱傭調配等行為；議員陸頌雄亦表示政府需設立匿名舉報制度及外勞人力管理部門，專門監察聘用程序，又指若不能保障外地勞工，僱主持續剝削外勞便無意欲增加本地勞工待遇，而勞工處及稅務局等相關部門，應介入調查事件當中有關機構及其管理人，是否有涉嫌使用虛假文書、瞞稅等其他違法行為。