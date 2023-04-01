禮賓府縱火 25歲仔囚32月

【本報訊】2021年7月1日凌晨有人向禮賓府投擲易燃物，翌日一名疑犯於馬鞍山被捕，其住所更被發現一本筆記，載有包括時任行政長官、政府高官及立法會議員等25人的名字、地址及禮賓府的保安設備配置等。這名男疑犯早前在區域法院承認一項縱火罪，法官押後至昨天判他監禁32個月。

製作筆記 提前踩線 被告王俊彥（25歲）報稱於餐飲業任兼職。他承認於2021年7月1日，在中環香港禮賓府，無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於香港特別行政區政府的財產，即香港禮賓府範圍內近下亞厘畢道的植被。案情指案發當日凌晨1時許，禮賓府後山山坡傳來巨響，小徑旁斜坡一幅約3米乘4米的植被起火。事後現場發現6個燃燒過的石油氣氣罐及一些松節水罐，松節水罐後被檢出有被告的指紋，另外在附近鐵絲網找到一對手套，亦有被告的DNA。

禮賓府外閉路電視紀錄發現，被告早於6月27日連同一女子在禮賓府一帶視察並向閉路電視鏡頭拍照。案發當日凌晨，鏡頭亦拍到被告向該幅植被投擲土製燃燒裝置，其後裝置被引爆並起火，被告則逃走並乘巴士往馬鞍山住所，結果他在翌日便於住所被捕。案件編號：DCCC 557/2022