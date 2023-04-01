趙家賢斥戴耀廷自負 無共識宣告攬炒

【本報訊】16名參與2020年立法會初選、但否認串謀顛覆國家政權罪的泛民人士，昨繼續在西九龍法院受審，民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢續作供。他炮轟戴耀廷在內部就否決財政預算案一事未達成協議下，便發表文章宣告「攬炒」是民主派策略，狠斥戴自負，聲言如民動有仔細審視戴的言行，便不會答應承辦初選。

昨日聆訊提到，2020年4月19日戴耀廷在《蘋果日報》發表題為《香港攬炒大對決》的文章，文中提及「民主派明言若（立會選舉）能成功，在明年就會否決財政預算案，到時立法會有可能被解散，特區政府也可能停擺。民主派的策略是以『攬炒』去迫使中共及特區政府就『反送中』所提出的五大訴求作讓步」。對此趙家賢表示，當時本土抗爭派及傳統民主派對是否否決預算案有分歧，雙方仍在角力，戴耀廷卻寫這些「煽動性、好似預言家」的文章，好像把自己當成「民主派全港唯一領導人」，躁動自負不負責任。趙重申，民動辦初選的初心是協助民主派取得立會主導權，透過議會架構及現時架構下反映民意，而非戴所說的「攬炒」。