選關愛隊被指偏幫建制 朱立威轟停留對抗思維

【本報訊】政府公布荃灣和南區關愛隊遴選結果，其中南區17隊關愛隊由15個團體承辦，當中13個曾經聯署支持《港區國安法》，10個是香港島各界聯合會的團體會員。聯合會副理事長兼秘書長朱立威昨日在電台表示，中標團體在地區扎根多年，有良好網絡，每個區有50至100名義工，相信要找符合要求及具經驗的義工並不困難。

反問泛民為何不申請 他又指，團體一向習慣尋覓不同的社會資源，推動地區工作，即使往後將有政府資助，都仍會繼續以原本模式提供服務，而區議會是諮詢架構、關愛隊是民生網絡，不認為局方偏幫建制派，反問為何泛民人士不申請。

兩區33個承辦服務的團體，有20個都屬於建制派，會否令人感覺政府偏幫建制派，為未來區議會選舉做準備，朱立威指說法無稽和偏頗，質疑有人仍停留在以往的對抗思維，「唔係建制派，就係泛民主派」，又反問為何泛民不申請。朱認為，關愛隊和區議會完全不同，區議會作為諮詢架構，負責就區內政策提供意見，而關愛隊則處理民生網絡工作。他又希望公眾審視關愛隊往後表現後，再作評價，不要因為關愛隊員曾任區議員，就認為政府一定是偏幫，指反修例事件後，很多在區議會選舉中落敗的建制派人士，都仍然繼續在區內服務，反而有被取消資格或辭職的民主派區議員就「消失了」。

「荃灣東居民聯會」主席、當區區議員文裕明將承辦荃灣石圍角關愛隊服務，他表示，團體主要為長者及弱勢社群提供服務，本身在區內已有幾百名會員，亦有義工隊，相信駕輕就熟、順理成章，有信心可完成政府提出的關鍵績效指標。至於額外服務，包括舉辦《基本法》和《港區國安法》的教育活動等，文則坦言團體過往較少舉辦這類活動，經驗不算豐富，傾向會與其他夥伴團體或學校合作，一同商討如何推展，以配合政府要求。

被問及區議員職務、關愛隊工作如何分辨，他指，市民初期可能不了解關愛隊和區議會的分工，但認為不難解釋，指關愛隊是由獲選團體組織和策劃工作，並動員義工為區內提供服務，令社區氣氛更和諧；而區議會是諮詢機構，主要接受居民投訴及求助，協助解決問題。