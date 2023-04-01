醫健：醫健寶庫：視網膜脫落知多少？

眼睛好像一部攝影機，前面有「鏡頭」——即晶體，後面有「菲林」視網膜，有如一幅牆紙貼在牆上。視網膜前面有玻璃體，是一個啫喱狀組織。玻璃體會隨着年紀增長而退化、液化和收縮，有時候會拉扯着視網膜，甚至導致視網膜破裂。液化了的玻璃體會沿着裂口，進入視網膜後面與眼球壁之間的位置，導致視網膜脫落，就如牆紙剝落一樣，這就是最常見的裂孔性視網膜脫落。有視網膜脫落家族史或深近視人士，患上此症的風險會較正常人高。

除了裂孔性，視網膜脫落還有牽引性和滲透性共三大類。牽引性視網膜脫落是由於視網膜前生長了纖維膜，拉扯着視網膜令其脫落，在糖尿病病人當中最為常見。滲透性視網膜脫落，則多數是由於視網膜或脈絡膜血管滲漏形成，常見於眼內炎症等疾病。

視網膜脫落的病徵包括「飛蚊」突然增多、閃光、視野缺損、視力模糊等。一旦出現這些病徵就應盡早找眼科醫生檢查，以免延誤診治。

視網膜脫落的治療方法包括藥物治療、激光治療和手術治療等，而手術亦有很多種，包括氣體注射、冷凝、鞏膜扣壓術和玻璃體切除等。醫生會因應患者個別情況而作出最適當的選擇。視網膜脫落屬於嚴重眼疾，有機會引致視力永久受損，甚至失明。如不幸患上，應盡快找眼科醫生求診及接受適當的治療，以保障眼睛及視力健康。

香港大學李嘉誠醫學院 臨床醫學學院眼科學系 臨床實務副教授方瀚芝