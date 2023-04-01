防疫抗疫基金 240億尚未動用

【本報訊】政府於2020年2月21日獲立法會財務委員會批准，成立防疫抗疫基金，以提升香港應對疫情的整體能力，並向受疫情重創或受防疫抗疫措施，影響較大的行業及市民提供援助，基金至今獲批准的總承擔金額接近2,500億元，並已動用或發放超過2,260億元，換言之，尚未動用或發放金額為240億元。

已發放逾2260億 根據政務司司長辦公室向立法會提交文件顯示，截至今年2月17日，基金已批出232個項目，並已動用或發放超過2,260億元的款項，惠及接近700萬人次及超過100萬個由企業或商戶提交的申請。項目涵蓋建造業、物業管理業、旅遊業、飲食業、零售業、會議及展覽業、藝術及文化業等多個行業；並同時向持牌小販、前線清潔及保安人員、低收入家庭、中小學及幼稚園學生、註冊體育教練、與學校相關的服務提供者如註冊興趣班導師等僱員及有需要群組，以及被政府在香港法例第599F章下要求關閉或受社交距離措施影響的處所提供援助。

文件又提到，疫情已於近幾個月受控。隨政府全面撤銷防疫措施，經濟活動及市民生活已回復正常，但當局仍會繼續落實防疫抗疫基金下仍在進行中的措施，而防疫抗疫基金督導委員會亦將繼續按疫情的發展、不同行業持份者的意見及其實際經營環境，考慮善用基金的餘款。