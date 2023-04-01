多21人被接種過期復必泰

【本報訊】再有醫療機構幫市民誤打過期新冠疫苗。衞生署昨日表示，正調查和跟進聯合醫務中心（九龍灣）為21名市民接種過期的復必泰二價、復必泰原始病毒株疫苗。衞生署已暫停該醫療中心的疫苗接種服務，並將會繼續跟進醫療中心的相關改善措施，以決定是否恢復該服務，另目前暫未接獲有相關受影響人士不適的報告。

衞署要求涉事診所跟進 衞生署表示，前日接獲通報，該中心檢視醫療紀錄時，發現於1月16日至28日，以及3月7日至28日期間，為合共21名市民接種超過建議使用日期後1至22天的復必泰疫苗，當中18人接種復必泰二價疫苗，3人接種復必泰原始病毒株疫苗。根據疫苗製造商復星醫藥建議，復必泰二價疫苗及原始病毒株疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並分別於70天內及31天內使用。

當局指出，接獲通報後已要求中心即時提交報告，並因應提交資料於昨早到中心巡查，並已提供意見給中心，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促中心避免類似情況再次發生。另已要求有關醫務中心聯絡受影響市民解釋事件和跟進接種人士的健康狀況。