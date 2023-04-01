港深醫院社康中心 4‧17起醫療券可作診金

住院及購儀器藥物不適用 禁套現 政府擴大長者醫療券的使用範圍，由4月17日起，合資格的香港長者可以使用醫療券支付香港大學深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心門診醫療護理服務的費用，但不適用於住院服務，及須預先繳費的醫療服務和日間手術程序，也不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，並且不可兌換現金。政府昨日表示，華為社康中心為香港大學深圳醫院的外設醫療機構，並指新安排將有助於深圳居住的香港長者更便利地使用當地的門診服務。

醫療券透過電子平台發放和使用，合資格的香港長者毋須預先登記、領取或攜帶醫療券。有需要人士可親身前往華為社康中心，並出示有效的香港身份證或《豁免登記證明書》，便可使用醫療券支付當日在指定科室／健康服務中心接受門診服務的費用。

長者可獲餘額紀錄印本 醫療衞生部門續指，華為社康中心會為有關長者申報，並即時更新其醫療券戶口內的使用紀錄及向長者提供印有其醫療券戶口餘額的紀錄，以供保存。發言人又提醒，相關安排並不適用於住院服務，以及須預先繳費的醫療服務和日間手術程序。醫療券不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，亦不可兌換現金。

當局表示，新安排可為居於深圳的合資格香港長者提供多一個可使用醫療券的服務點，便利他們在當地接受相關醫療服務，華為社康中心為港大深圳醫院的外設醫療機構。政府為便利居於深圳或鄰近地區的合資格香港長者，自2015年起推行港大深圳醫院試點計劃，並於2019年6月將該試點計劃恒常化，讓長者使用醫療券支付港大深圳醫院指定的門診醫療護理服務費用，包括預防護理、治療和復康服務。