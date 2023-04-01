市建局延租金寬減至6月底

【本報訊】因應疫後復常仍在初始階段，市區重建局昨日宣布，將再度為轄下住宅和部分商舖租戶延長租金寬減，由今年的4月延長多3個月至今年6月底，繼續支援租戶紓緩經濟壓力。

重建項目租戶減75% 市建局由2020年4月開始已有為轄下租戶提供租金寬減，累計已寬減的租金以及預留新一輪措施涉及的金額，將高達約2.59億元。市建局冀盼上述的寬減措施能夠為不同行業提供最適切的援助，並鞏固和推動經濟復常。

新一輪租金寬減措施將涵蓋約1,100個住宅及不同行業的商業租戶。包括安置大廈和重建項目內已收購物業的約680個住宅及商舖租戶，租金可獲75%的寬減；而市建局保育、活化和發展項目內、直接由市建局出租的約170個商舖物業租戶，將視乎租金開支佔營業額的比重，分3個級別提供不同幅度的租金寬減。

至於市建局與合作發展商合營的7個商場內約280個商舖租戶，則會為不同行業租戶制訂針對性的租金寬減方案；中環街市和西港城的營運機構亦會審視個別商戶的營業情況，考慮給予合適的租金寬減。