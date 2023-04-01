東涌首個合成屋 6日建20單位

內地預製坐廁洗手盆 抵港組裝 房屋委員會早前推出組裝合成建築法（MIC）興建公屋，首個試行混凝土MIC的公屋項目位於東涌第99區。房屋署昨日介紹數個模擬示範單位，當中房屋署助理署長（發展及採購）梁洪偉表示，東涌第99區公屋項目僅得第5座會用作MIC試點，樓高12層，提供約240個單位。梁又稱，一般而言現時用MIC興建的項目成本都較傳統公屋貴約10%，期望未來造價會下降；亦會於其他公屋項目測試，包括原先計劃興建兩萬伙MIC公屋單位亦有望增加數量，助更多公營房屋項目加快落成。

東涌第99區公屋項目位於東涌東擴展區，地盤總面積約3.26公頃，擬建約4,800伙，預計可容納1.48萬人口，附設公眾停車場及公共交通交匯處，工程在2022年展開。

4種房型 最大5人單位 項目總共有5座大樓，其中試驗以MIC興建而成的第5座大樓，其預製組件均於惠州製造，包括單位內的坐廁、洗手盆、晾衫架等，及後再運抵香港組裝。

第5座的大樓內部分為4種房型，包括一至二人單位、二至三人單位、3至4人單位及4至5人單位，建造期大約只需3個月，但因要配合整個項目，故將於今年第4季開始組裝，仍會與其他大樓一同於2025年落成。梁洪偉又稱，今次測試的混凝土MIC公屋項目約需6日興建一層共20個單位，未來有望提升至5日建成一層，更節省時間。

梁洪偉補充指，東涌第99區公屋項目屬新填海區範圍，土地較平坦及寬闊，鄰近有空地提供物流及臨時儲存的地方，有助全面評估MIC建築法的建造事項。其中該項目的第5座亦會試驗以「機電裝備合成法」（MIMEP）建成的模擬搭建機電房。

房屋署未來亦會繼續試行混凝土MIC的公屋項目，包括安達臣道石礦場R2-6及R2-7地盤，以及觀塘德田街的公屋項目。梁解釋指，混凝土MIC公屋項目需要在不同環境下試驗，例如觀塘德田街的項目因位於市區繁忙位置，可試驗在人多密集、交通繁雜的道路上運輸預製組件等是否可行。

房屋局局長何永賢則指，面對建造業人口老化，政府需引進科技去解決問題，MIC建屋為重要方向；何又引述早前曾以MIC興建百勝角消防局為例，當中人手可減少50%，地盤廢料減少53%，電費減少68%，用水量減少66%，認為MIC建造有助發展低碳建築。