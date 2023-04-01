香港科學節 認識日常納米應用

【本報訊】香港科學館昨日起至4月16日，舉辦以「常伴有理」為題的「2023香港科學節」，當中有以「納米世界」為主題，解釋納米在日常生活中的應用；另有展廳以AR實境技術及互動遊戲，講解全球暖化的影響及推廣減碳訊息。展覽期間亦提供特色參觀及導賞和科學電影等。

環保為題 了解自然科學 康樂及文化事務署表示，今年香港科學館夥拍超過70個單位，分別來自14個政府部門及組別，12所學校及大專院校，以及33個科學組織及媒體機構，合共提供逾140項科學活動，當中不乏以環保為主題。該署認為節目將讓大眾了解更多有關自然現象科學、日常生活物品的運作原理，提升生活質素的科技。

科學節亦有社區外展活動，全新的線上科學嘉年華，讓市民不論何時何地亦可接觸科學。香港科學館會繼續透過各種與理工學科（STEM）相關的活動，在香港科學節中推廣學習科學、科技、工程和數學。

另外，亦設與中文大學賽馬會氣候變化博物館合辦的「我們的氣候行動」展覽，透過各種多媒體互動展品介紹氣候變化，並鼓勵公眾將低碳行動融入日常生活之中，以提升環保意識。

香港科學館館長徐志文稱，近年世界不少地方的碳排放增加，令全球升溫，他續指，若每個人多做些環保行動，已可減慢全球暖化的速度。