七欖開鑼 首日逾2.3萬人入場 微雨無阻賽事氣氛

【本報訊】香港國際七人欖球賽昨日開鑼，一連三日在大球場進行，是本港全面取消防疫措施後的首個國際七人欖球賽。昨日下着微微細雨，本報記者下午2時多入場，場內入座率約四成滿，有球會及學校帶隊入場參與及觀看賽事，一同感受復常後的大型活動氣氛。大會晚上公布有逾2.3萬名觀眾入場，惟與早前預期的3.4萬人仍有差距。

有球會領隊表示，七欖氣氛仍較疫情前差，但有信心未來會逐漸恢復。荃灣欖球會犀牛組少年隊主席張先生表示，去年七欖正值疫情，安全起見沒有帶同小朋友參與，適逢今年賽事取消各種防疫限制，大家可盡情玩。他稱，旅客仍然較疫情前少，氣氛無太大分別，期望未來會有更多海外旅客重回香港參與這項體壇盛事。

基督教宣道會宣基小學（坪石）一眾學生昨到場觀看賽事，校長區詠恩表示，自疫情開始，學生已很久沒有參與或接觸大型的課外活動，對於是次能在疫後首次放低顧慮參與，感到特別開心；而在旁的一眾學生亦難掩興奮，紛紛表示「期待咗好耐」。

場內准許飲食 周太繼去年11月七欖後，再次帶同女兒到場觀賽。她指出，昨日雖然下雨，但場內氣氛熱烈，尤其是防疫措施取消後，大家都玩得「放啲」。她又認為，場內准許飲食與否，對氣氛的影響十分重要。