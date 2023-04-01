科大擬修例 撤限增聘兩副校

【本報訊】繼中文大學、嶺南大學後，立法會教育事務委員會昨商討修訂《科技大學條例》，擬將校董會委任的副校長人數，由規定「不多於3名」修訂為「不時釐定」。科大校長葉玉如會上表示，目前至少需要增加兩名副校長，處理大灣區發展事務，以及推動與本地企業合作協助本港成為國際創科中心。

將與其他6大學看齊 葉玉如強調，將以現有大學資源增聘副校長，不會增加財政負擔，亦不會造成大學管治「肥上瘦下」。提出相關私人法案議員陳仲尼本身是科大校董會成員，他表示，修例後科大的副校人數安排將與另外6間教資會資助的本地大學看齊，並為科大發展提供更多靈活性，以應付大學現在及未來的發展需要。

科大校董會前主席廖長城表示，在未來30年校方將致力把清水灣校園，轉化為學習、研究、探索及創新科技園，開始新的學術項目，需要擴大影響力，現行的管理架構須適時檢討配合發展，坦言副校長數量不足夠。他又指，聘請副校長亦需經由四分三獨立校董通過，能夠充分保證學校對社會負責。

除了科大，嶺大是本地8間資助大學中另一間就副校長設定法定上限人數。嶺大早前已建議修例，上調副校長至「最多3名」，以強化管理團隊，促進未來發展。