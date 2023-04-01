調查：逾四成兒童曾接觸網上性資訊

【本報訊】隨着資訊科技發展迅速，兒童及青少年接觸互聯網的機會日增。防止虐待兒童會昨公布的調查顯示，逾八成兒童上網旨在娛樂，與家長的期望有較大落差。該會又指，逾四成兒童曾在網上接觸色情資訊，亦有四成多兒童表示會繼續瀏覽有關不良資訊。該會建議政府應為兒童提供合適支援，以及學校可以透過性教育，為兒童建立良好價值觀。

防止虐待兒童會於今年1月至3月期間進行《兒童及青少年使用互聯網情況》之問卷調查，是次調查收回有效兒童問卷共202份，有效家長問卷共243份。受訪兒童年齡由6至17歲，當中男性佔48%，女性佔52%。受訪家長為育有6至17歲之兒童，當中男性佔7.8%，女性佔92.2%。

43.6%稱會繼續瀏覽 該會指，接近85%兒童以娛樂消閒為主要目的，65.8%是學習需要，60.9%是玩網絡遊戲，59.9%為交友聯絡。惟該調查顯示，超過97%的家長期望子女以學習需要為首，僅56.8%受訪家長認為網絡可作為娛樂消閒，反映學生與家長期望有很大差別。在202名受訪兒童中，59.4%兒童表示曾接觸粗言穢語，48.5%兒童表示曾接觸血腥或暴力影像，42.6%兒童表示曾接觸成人色情影像，14.4%兒童表示曾接觸兒童裸露影像。43.6%兒童指會繼續瀏覽有關不良資訊。

加強教師社工等培訓 該會建議政府應按兒童心性發展及成長需要，制訂指引，推行全面及有系統的學校性教育，並設立評估和監察機制。政府亦應加強專業同工培訓，包括老師、社工及執法人員等，確保兒童在求助過程中得到適時及適切支援。該會亦期望，學校可安排有關媒體資訊素養/性教育的學生講座、小組及教育活動，幫助學生掌握安全知識，提高自我保護的意識和能力，並設立兒童友善求助渠道。