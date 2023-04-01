電子書供不應求 借閱輪候按年計

申訴署促檢視現有機制 增購複本 康樂及文化事務署公共圖書館電子書借閱服務大落後，申訴專員趙慧賢昨完成一項有關服務的主動調查，發現自2020年爆發疫情後，康文署曾數度暫停開放公共圖書館及調整服務，其中7個電子書館藏在2020年的總使用量較2019年大幅飆升逾250%，部分熱門電子書的預約輪候人數持續高企，輪候時間以月甚至年計，反映部分電子書供求失衡。申訴專員建議康文署持續檢視情況並考慮可否延長電子書的借閱期，並持續檢視採購電子書的安排。

截至今年1月底，康文署轄下香港公共圖書館共有14個電子書館藏，提供逾49萬本中、英文電子書（包括有聲電子書），涵蓋消閒讀物、親子童書、藝術、文學小說、資訊科技、商業經濟以及生活百科等類別。申訴專員公署的調查發現，新冠疫情爆發後，香港公共圖書館其中7個電子書館藏在2020年的總使用量較2019年大幅飆升逾250%，個別電子書的預約輪候人數持續高企。報告又指康文署未有系統地搜集分析及記錄電子書的借閱及輪候情況、採購電子書審批程序不一、絕大部分電子書僅有一個複本及進行讀者對電子書服務的意見調查成效不彰。

趙慧賢指，公署理解疫情穩定且社會各方面開始復常後，市民對借閱電子書的需求不會繼續急速上升，然而考慮到電子閱讀乃大勢所趨，公署認為，康文署應重視其電子書館藏相關的工作，持續提升公共圖書館電子書借閱服務，以推動香港的閱讀風氣。

冀可延長借閱期 就康文署公共圖書館電子書借閱服務，申訴專員公署有多項評論及建議，當中公署指部分電子書的借閱期較實體書短而欠充分理據。報告稱，康文署認為電子書便利閱讀及借還，為免妨礙電子書的流轉，故把大部分電子書館藏的借閱期訂為5天或7天，較實體書14天的借閱期為短。

公署提出多項建議，包括持續檢視情況並考慮可否延長電子書的借閱期，確保讀者有合理時間閱讀電子書；加強現有機制，有系統恒常檢視各電子書館藏及電子書使用量及借閱情況，例如輪候預約的讀者人數以及預計輪候時間；持續監察公共圖書館採購電子書的工作，確保擬揀選入藏的電子書須經館藏發展會議審批等。公署稱，康文署大致接納該署提出的改善建議。