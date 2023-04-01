學齡人口降 教局擬停辦合併官校

【本報訊】小一及中一學齡人口持續下跌，教育局指，預計小一學齡人口將由今年的5.7萬人，跌至2029年約5萬人，同期的中一學齡人口亦會由7.1萬跌至6萬。局方將檢視及整合官校資源，包括停辦長期收生不足學校，合併有較多剩餘學位的學校，或重置到其他地區等措施，亦會維持中一每班人數。有議員質疑政府對人口趨勢看法有矛盾，亦有議員關注幼稚園未來收生規劃。

立法會教育事務委員會昨日討論中小學學位規劃，教育局預計小一及中一學齡人口將下跌，局方會檢視和整合官立學校資源，包括今學年已將龍翔官立中學與九龍工業學校合併，2025/26學年廣東道官立小學將重置到安達臣道新校舍。局方又指，因應中一學齡人口持續下跌，決定下學年開始的4年內，暫緩中一每班派位人數「復位」至34人，亦即維持每班派位31或32人。在小學方面，就會按計劃在2028年或之前，停辦4間所有時限小學，目標下學年全港有九成公營小學實施小班教學。

議員憂無後路應對人口增加 多名議員就此議題發表意見，其中議員梁毓偉指，政府正努力搶人才，或有更多適齡學童來港定居，關注局方大刀闊斧後，日後有無空間增加學位；另一議員鄧飛指，不能假設本港人口永遠處於下跌，認為不同政策局對人口趨勢持不同態度，教育局對人口發展的估算過於悲觀，又建議以行政指令指示小學每班只收一個叩門生，避免收生較強勢的學校用盡叩門位，導致其他學校收生不穩；議員狄志遠就稱，學童減少幼稚園首當其衝，但當局未有提及幼稚園未來收生規劃。

教育局局長蔡若蓮不同意政府沒有完整計劃，指當局有清晰目標，希望在學位調整上「軟着陸」，而非大刀闊斧，強調會動態評估學齡人口，另外正積極與辦學團體溝通，及早規劃學校發展，盡量減少學齡人口結構性下降帶來的衝擊。她又指，會研究教聯會有關叩門位的建議，會諮詢學校和家長。